Belén Rueda brilla en el FANT

Belén Rueda recogerá esta tarde, en la sala BBK, de Bilbao el premio honorífico del FANT en el marco de la gala de clausura. El Certamen, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, le entregará su premio ESTRELA DEL FANTÁSTICO por ser una de las reinas del grito más célebres del cine de género estatal. Rueda, que cuenta con una extensa carrera televisiva en series durante más de diez años, debutó en el cine en 2004 con “Mar Adentro”, dirigida por Alejandro Amenábar y por la que consiguió un premio Goya. En 2007 protagonizó “El Orfanato” bajo las órdenes de Juan Antonio Bayona. Después vendrían otros filmes de éxito, muchos de ellos de género como “El mal ajeno” (2010), “Los ojos de Julia” (2010), “El cuerpo” (2012), “Séptimo” (2013), “Órbita 9” (2017), “Perfectos desconocidos” (2017), “No dormirás” (2018), “El pacto” (2018), “El silencio de la ciudad blanca” (2019), y la reciente “Fenómenas” (2023).

Palmarés

El filme "Year of the Shark" se ha alzado con el Premio a la Mejor Película. El jurado ha valorado de la cinta galardonada "su perspicacia a la hora de jugar con el lenguaje cinematográfico en su reescritura de uno de los clásicos del cine de terror y por su humor delirante". El Premio del Jurado al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial ha sido para "Tigre Místico", de Marc Martínez, "por su descaro a la hora de recoger las tradiciones del fantástico de forma ingeniosa y por saber sacar partido al absurdo de la vida cotidiana", mientras que el galardón al Mejor Cortometraje Vasco ha sido para "Encajada", de Lle Godoy. En la Sección Panorama, el Premio del Jurado al Mejor Largometraje ha recaído en "La Paradoja de Antares", de Luis Tinoco, y el Premio al Mejor Cortometraje ha sido para "Power Signal", de Oscar Boyson. El público del Festival ha seleccionado como Premio del Público al Mejor Largometraje a "No Dogs or Italians Allowed", de Alain Ughetto;