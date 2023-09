El aerogenerador marino de Armintza ya produce energia del viento

El proyecto de eólica marina flotante DemoSATH, liderado por la ingeniería vasca Saitec Offshore Technologies, ha comenzado la generación de energía eólica marina flotante en España a través del primer aerogenerador marino flotante conectado a la red y que está ubicado en Armintza, en Euskadi.La plataforma DemoSATH, ubicada a dos millas de la costa vasca, cuenta con una turbina que puede generar hasta 2MW de energía renovable. Su producción anual equivale al consumo eléctrico de aproximadamente 2.000 hogares en un año.Como resultado de este proyecto, por primera vez en España, la eólica marina flotante se introduce en el mix energético como tecnología de generación renovable.

El acto de arranque de este proyecto ha tenido lugar este lunes con la presencia del Lehendakari, Iñigo Urkullu, que a admitido que aunque a "nadie le gusta" que estas infraestructuras estén cerca de su casa , hay que abogar por "primar el bien común" al interés particular. De ahi la apuesta "clara y decidida" de Euskadi , ha dicho el lehendakari por las energías renovables a través de una transición "viable". "No tenemos planeta B”, ha sido tajante .A su juicio, es necesario ligar "nuestra supervivencia a la del planeta" porque "seguir exprimiendo sus recursos no augura nada bueno". "Nuestro futuro, el de nuestras hijas e hijos, nietas y nietos, depende de las decisiones que hoy tomemos. No vamos a dudar, no hay vuelta atrás. Nuestra apuesta por las energías renovables es clara y decidida. Este es un objetivo de país", ha indicado.