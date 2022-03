Entrevista Más de uno Gipuzkoa

Simple Minds, León Benavente y Vintage Trouble, entre otros, actuarán con entrada libre en 57 Jazzaldia de San Sebatián

Simple Minds, Curtis Harding, Monophonics, Christone 'Kingfish' Ingram, This Is The Kit, Vintage Trouble, Pillow Queens y León Benavente actuarán, con entrada libre, en la playa de la Zurriola en el 57 Festival de Jazz de San Sebastián Jazzaldia, que se celebra del 21 y el 24 de julio. El jazzaldia recupera este escenario tras dos años de pandemia de Covid-19. Keler, patrocinador principal del festival, pondrá el nombre a este espacio en la playa de la Zurriola que se llamará Keler Guena y estará pegado al espigón de la Playa de la Zurriola. El 21 de junio actuarán a las 20.45 horas en este escenario Simple Minds y a las 23.30 lo hará Curtis Harding. El 22 de julio a las 21.00 horas tocarán Monophonics y a las 23.30 horas Christone 'Kingfish' Ingram.