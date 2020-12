Más de uno Gipuzkoa 09/12/2020 con Eduardo Yañez

LEER MÁS Más de uno Gipuzkoa

Nos acercamos a la campaña de la asociación 'Lo necesito ya-ACCU Gipuzkoa' para facilitar el acceso urgente al baño a personas que por enfermedad inflamatoria intestinal no puedan esperar, con el objetivo de "mejorar su calidad de vida". Se trata de personas con Ell, Chron, colitis celulosa, pacientes ostomizados, colectomizados o intervenidos de cáncer de reto o de colon, entre otros, que por un problema de enfermedad inflamatoria intestinal necesitan urgentemente acceder a un baño, esta iniciativa les dotará de un carnet que les acredite que padecen la enfermedad y de un listado de establecimientos "amigos, partícipes la iniciativa, que garanticen el acceso al servicio a todas las personas que lo necesiten"."El proyecto no requiere ni de grandes inversiones ni grandes infraestructuras sino de voluntad y sobre todo, de sensibilización y socialización del problema para concienciar a la gente de la necesidad y premura de estas personas". El paciente solicitará a su médico de cabecera un justificante que acredite su necesidad y ACCU Gipuzkoa expedirá la tarjeta a presentar en los locales adheridos a la campaña. "Este problema genera situaciones complicadas o incómodas" y se trata de "una necesidad que aunque puede resultar incómoda, no es contagiosa, ni afecta al resto de los ciudadanos". Los establecimientos adheridos se reconocerán por una pegatina.

