Entrevista Más de uno Gipuzkoa

Llevamos ocho años de guerra

Llevamos ocho años de una guerra promovida por un hombre que no está bien de la cabeza", denuncia esta mujer, vocal en Gipuzkoa de la asociación que aglutina en el territorio a más de 4.000 ucranianos, que tienen previsto movilizarse estos días, hasta que la situación cambie. La mitad de ellos están empadronados en Donostia, con importante presencia también en municipios como Irun o Errenteria. "No solo ocurre en nuestro país. Aquí, en Gipuzkoa, tampoco mantenemos ninguna relación con los rusos. Llevamos ocho años de contienda y no perdonamos ni a los atacantes ni a los que han callado durante todo este tiempo, que son responsables por no haber actuado contra su presidente".

Onda Cero San Sebastián