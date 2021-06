Educación cede ante la presión de los centros y las familias y mantendrá la jornada continua

LEER MÁS Más de uno Gipuzkoa

La insistencia con la que los centros educativos y las familias han reivindicado que se mantenga la jornada continua no ha conseguido lo que pedía. El Gobierno Vasco mantendrá las normas antiCovid para el curso 2021-22 en los comedores escolares y permitirá acogerse un año más a varios centros a un horario sin interrupciones. La estrategia de Educación, sigue abogando por la jornada partida. Los colegios ya advirtieron de que si se debían mantener las distancias de metro y medio en las jangelas no podrían dar servicio a todo el alumnado que requería hacer uso de las mismas, ya que les era físicamente imposible atender todas las solicitudes. Las familias se sumaron a la presión de los colegios, donde en algunos padres y madres llegaron a firmar por escrito su rechazo a la jornada partida. Educación solo permitirá en casos muy concretos que los estudiantes puedan aglutinar sus clases a la mañana, por ejemplo, en centros donde el cambio pudiera suponer no garantizar las distancia en los comedores.