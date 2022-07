LEER MÁS Más de uno Gipuzkoa

Dos referentes del jazz afrocubano como Paquito D'Rivera y Chucho Valdés se reencontrarán tras más de 40 años el próximo 3 de julio en Chillida Leku. «Este reencuentro es muy emocionante», no en vano, es la primera vez en cuatro décadas que trabaja junto a Paquito D'Rivera. Amigos y compañeros musicales desde siempre, publicarán pronto 'I Miss You Too', su primer álbum mano a mano desde su paso por el grupo Irakere, todo un histórico del jazz afrocubano.