Backstage: 30 años de música en directo

A través de recuerdos, imágenes, sonidos en diferentes espacios, se recrea la emoción que supone asistir, organizar y vivir desde dentro un evento en directo, tal y como lo ha vivido la productora Get in en estos 30 años. Por Donostia han pasado las giras internacionales de artistas como U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones o David Bowie, además de miles de artistas locales, nacionales e internacionales, y además es la cuna de grandes artistas de proyección internacional como Duncan Dhu, Mikel Erentxun, Amaia Montero, Diego Vasallo, La Oreja de Van Gogh ó Alex Ubago. Todos ellos con nominaciones y premios como MTV, Latín Grammy, discos de oro…