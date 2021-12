ENTREVISTA EN MÁS DE UNO BIZKAIA

La vacuna en los menores es efectiva y segura

Itziar Astigarraga, presidenta de la Asociación Vasco Navarra de Pediatría y jefa de pediatría del Hospital de Cruces, ha asegurado en "Más de Uno Bizkaia" en ONDA CERO que los ensayos clínicos han demostrado que "los niños toleran, incluso mejor que los adultos, esta vacuna" y los efectos secundarios "han sido muy leves". La pediatra asegura no tener miedo de los efectos a largo plazo de la vacuna, "no es previsible que haya ninguna complicación, no se inocula ningún virus" ha señalado. Astigarraga ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los padres y madres frente a la vacunación de sus menores, ya que con la vacuna "podemos ayudar a que algunos niños no desarrollen formas graves" y va a "ayudar a que recuperen antes su vida normal".