ENTREVISTA MÁS DE UNO BIZKAIA

El joven agredido en Amorebieta no sobrevivirá al coma y "morirá si o si "

Alexandru Andrei, el joven que fue brutalmente agredido en Amorebieta, tiene pocas opciones de poder sobrevivir. Así lo ha anunciado en ONDA CERO el portavoz de la familia. Los médicos han asegurado que el joven no saldrá del coma y que “morirá si o si. Un parte del cerebro está muerta y la otra no quiere funcionar, por lo que no tiene opciones de vida". De momento, está en la UCI del Hospital de Cruces, pero se espera que lo suban a planta en los próximos días para no regresar ya a la unidad de cuidados intensivos.