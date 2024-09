Volkswagen Navarra no prevé que la reestructuración del grupo anunciada en Alemania afecte a Landaben

El anuncio realizado ayer por la dirección del grupo Volkswagen, en el que no descartaba realizar despidos ni cerrar alguna de sus plantas en Alemania, no afectará, en principio, a la factoría de Landaben. El gigante alemán justificaba estas medidas en la reducción de costes. Después de la reunión celebrada ayer en Alemania y en la que tomaron parte los máximos responsables de todas las plantas de grupo, hoy se ha informado a los trabajadores de que hacen falta ajustes estructurales por la baja demanda de vehículos.

Calma tensa

En Onda Cero el presidente del Comité de Empresa de Volkswagen Navarra Alfredo Morales, ha transmitido un "mensaje de tranquilidad", si bien no descarta que "la onda expansiva pueda tener algún tipo de consecuencia". Morales advierte, por otra parte, de que la planta de ensamblaje de baterías de Hyundai Mobis en el Valle de Elorz, no sea finalmente quien suministre las baterías a VW y que el grupo opte por adquirirlas "en plantas del grupo como Sagunto o Seat". Al Departamento de Industria del Gobierno de Navarra no le consta, según ha podido saber Onda Cero, que se hayan producido conversaciones para que las baterías sean suministradas por las plantas del grupo en Sagunto o Martorell en lugar de la de Hyunday Mobis en Navarra. Sostienen que las obras de construcción avanzan a buen ritmo y que el convenio suscrito por la multinacional alemana sigue vigente y activo.

Datos vehículo eléctrico

Cabe destacar, por otra parte, que Navarra es la comunidad de España con mayor penetración del vehículo eléctrico con un 10,4% frente al 4,5% de la media estatal. La factoría de Landaben comenzará a partir de 2026 la fabricación del vehículo eléctrico, en concreto uno de la propia marca y otro de Skoda, que se producirán junto a los modelos de combustión Taigo y T-Croos. La producción prevista en 2024 es de 280.000 vehiculos, mientras que el próximo año, que será de transición, bajará hasta las 220.000 unidades. No será hasta 2026, cuando la fabrica ya produzca el vehículo eléctrico, cuando se recupere y alcance los 250.000 vehiculos.