"Voice shield: la solución de Veridas para combatir el fraude de voz, con sólo 3 segundos de audio puede discernir entre una voz real y otra que no lo es

En Onda Cero hemos tenido ocasión hoy de hablar con Miguel Zarraluqui, Head of Producto Marketing de Veridas, la empresa tecnológica navarra especializada en identidad y biometría, a propósito del lanzamiento de Voice Shield, una solución para combatir el fraude de voz de manera eficiente.

La empresa responde así al incremento en los ataques de deepfakes, de los que, según explica Zarraluqui, se detectaron 10 veces más en 2023 que en 2022. Esta situación resalta la necesidad urgente de medidas robustas de prevención de fraudes, impulsadas por la amplia disponibilidad de la Inteligencia Artificial Generativa. Voice Shield tiene como objetivo empoderar a las empresas con la capacidad de verificar la autenticidad de la voz en tiempo real para abordar el desafío crítico planteado por el mal uso de la tecnología a través de la generación, clonación o conversión de voces.

En la era digital actual, donde la incidencia del fraude de voz escala, los métodos tradicionales de detección demuestran ser inadecuados. Voice Shield representa el compromiso de Veridas de aportar tecnología avanzada para proteger a individuos y organizaciones de los impactos perjudiciales del fraude de voz. Con más de 5 millones de procesos a nivel mundial a través de la biometría de voz, Veridas ofrece Voice Shield como una solución eficiente y lista para ser implementada en empresas que buscan fortalecer sus defensas contra las tácticas sofisticadas de los defraudadores.

Voice Shield puede discenir con precisión entre una voz real y otra que no lo es, ya sea pregrabada, manipulada o generada artificialmente (deepfakes). Además, Voice Shield es una tecnología eficaz para prevenir ataques de inyección de deepfakes allí donde las vulnerabilidades de las empresas están más expuestas.

En cuestión de milisegundos, Voice Shield puede analizar millones de llamadas, independiente del idioma o el texto hablado por el usuario final, con tan sólo con 3 segundos de audio de voz. A su vez, no requiere un registro previo de la voz ni consentimiento por parte del usuario, ya que no se utilizan datos sensibles. Esto beneficia directamente a la experiencia del usuario y a las tasas de conversión, que no se ven afectadas.

La ausencia de registro previo elimina la necesidad de una base de datos, lo que permite una rápida integración en cualquier plataforma. Esta solución es ideal para cualquier interacción dentro de cualquier contact center ya que actúa como un filtro sólido contra el fraude, independiente de la naturaleza de la llamada o del método de autenticación empleado.