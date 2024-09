Uxue Barkos: "En todo Geroa Bai hay un enorme enfado"

Las palabras del secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, en La Brújula de Navarra en en las que apuntaba que Salud, departamento que gestiona Geroa Bai, se debe gestionar de manera diferente han abierto un nuevo frente entre los socios de gobierno. Alzórriz aseguró que "se han incluido cientos de millones en Salud y los problemas siguen existiendo. No es solo el dinero, hay que gestionar de manera diferente, hay que gestionar de manera eficiente". Uxue Barkos le ha contestado en el mismo programa apelando a la sensatez de los que son socios de Gobierno y mostrando el malestar con el que todo el partido ha recibido sus declaraciones.

Barkos ha reconocido que las declaraciones han hecho "algo más que sorprender. En todo Geroa Bai hay un enorme enfado con las declaraciones del señor Alzórriz, que lejos de remar a favor de la sanidad pública la mete en el ruido partidario, y esto no lo vamos a permitir. Aquí hay que reivindicar mucho más sosiego, tranquilidad y seriedad". "La sanidad pública tiene más dinero primero porque tiene más necesidad. Pero el presupuesto en sí mismo tampoco es un argumento porque ¿cómo se gasta ese presupuesto? Le voy a dar un dato: la pasada legislatura se decidió en contra del criterio de Geroa Bai, y lo dijimos en la sede que teníamos que decirlo como socios de Gobierno, pagar un incremento de 400 euros mensuales en un acuerdo con el Sindicato Médico. Esto no solo ha generado diferencias entre estamentos sino que ha tenido además un efecto negativo sobre planes de productividad tan necesarios en estos momentos".

La actual senadora autonómica y ex presidenta del Gobierno de Navarra ha afirmado también que "hace un año otros partidos y analistas políticos decían que el PSN había pasado a Geroa Bai 'el marrón de Salud'. Para nosotros nunca ha sido un marrón y a mí me disgustó profundamente que hubiera quien utilizara esa expresión para definir una situación que era real, todos lo sabemos. Pero para Geroa Bai no es un marrón, es un compromiso con la sociedad navarra y los profesionales de la sanidad navarra, y en ese compromiso yo sí quiero apelar a la sensatez, en este caso además de un socio, que no fue precisamente la sensatez el rasgo de las declaraciones del señor Alzórriz".