Teresa Marcellán: “Aprender a envejecer es un reto. Debemos llenar la vida de sentido quitando la visión negativa de hacerse mayor”

En el Día Internacional de las Personas Mayores en Onda Cero hablamos con la doctora Teresa Marcellán, presidenta de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología. Se considera que la edad de inicio de este grupo se sitúa en los 65 años, lo que supone que esta etapa de la vida puede ser larga, ya que el aumento de la esperanza de vida implica que podamos vivir unos 30 o 40 años más.

La Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología quiere aprovechar este día para reflexionar y otorgar relevancia a las personas mayores y sus realidades. Señala la doctora Marcellán que el proceso del envejecimiento ofrece múltiples caras y supone un reto. "No hay duda de que estamos ante un logro social y sanitario. Sin embargo, no se han superado las connotaciones negativas a las que se asocia que, no por ser reales, deben estar magnificadas". Incide en que “valorar la realidad de las personas mayores sin maquillaje permite plantear respuestas mejor ajustadas”.

La presidenta de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología insiste en el respeto a las personas mayores. Respetar no genera ningún coste y, además, elimina el peso de la negatividad. Es necesario crear una cultura del aprecio a la longevidad. Respeto y aprecio por ser el colectivo de personas mayores portador de la memoria colectiva, de trasmisión de cultura, de lazo intergeneracional y ser un referente simbólico. Todo ello confiere identidad personal y colectiva.

Aprender a envejecer es para Teresa Marcellán una asignatura pendiente para cada individuo. Resulta necesario encontrar el valor en el engranaje social y llenar de contenido ese momento vital para facilitar la adaptación al mundo en el que toca vivir.

En Más de uno Pamplona además nos hemos acercado a la Casa de Misericordia para hablar y conocer la historia de diferentes personas mayores.