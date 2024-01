Tere Sáez: “Desconocemos el destino del millón y medio de euros del Pacto de Estado contra la Violencia Machista en Navarra”

En la presentación del informe: 'De las inversiones contra la violencia de género en la comunidad navarra: pacto de estado y fondos Next Generation', Lunes Lilas e Impacto de Género Ya! lamentan el desconocimiento sobre la aplicación del millón y medio de euros anuales que percibe la Comunidad Foral del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Tere Sáez, portavoz de Lunes Lilas, pide explicaciones en Onda Cero Navarra, quiere saber “si se ha invertido o no, cuándo, dónde y desde cuándo”.

Queremos saber dónde y cuándo se ha invertido ese 1,5 millones de euros

El Pacto está vigente desde 2018, según explica Sáez, sin embargo, desde 2017 a 2023 solo ha aumentado 197.000 el dinero destinado al Instituto Navarro para la Igualdad (INAI). Es un dinero que “no puede sustituir al que ya dedica el Gobierno de Navarra, sino que debe ir a más”. Lamenta Sáez que ni Hacienda, ni las Vicepresidencias les han dado explicaciones satisfactorias, aunque insiste que esto no quiere decir que “no se haya invertido”, pero no saben dónde.

En ese sentido, la portavoz de Lunes Lilas destaca que en los ayuntamientos “están invirtiéndose bien en general”, dato que “tiene que ver mucho con que haya organismos como las técnicas de Igualdad y la FNMC”.

El Centro Integral 24 horas de Atención a la Violencia Sexual debe abrirse ya

“Otro tema son los Next Generation”, matiza Sáez, “en este sentido sí tenemos constancia de que se ha invertido bien” en el Centro Integral 24 horas de Atención a la Violencia Sexual, que, por otra parte, “tiene que abrirse ya”. Para ello pide al ejecutivo foral que apruebe la partida para el personal necesario que debe ser “mínimo de 900.000 euros”.

Necesidad de formación y sensibilización

Asimismo, lamenta “la falta de concienciación”. Indica Sáez que donde han podido ver el destino del dinero, en lo local la mayoría está destinado a mujeres”. Por ello se pregunta: “¿Por qué no se invierte en formación y sensibilización de jóvenes y no jóvenes, en los causantes de este tipo de violencia? Ahí tenemos un dato que muestra que no lo estamos haciendo muy bien. Está bien empoderar a las mujeres y a denunciar lo que ocurre y sacar adelante a las mujeres, pero si no trabajamos con la otra parte avanzar va a ser complicado”.