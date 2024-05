Rodrigo Hernando: "No hemos sufrido tanto como habíamos imaginado"

El CD Izarra ha salvado la categoría de 2ª RFEF al ganar los dos partidos de la eliminatoria por la permanencia al Formentera por 0-1 y 1-0. El objetivo final lo han conseguido los jugadores dirigidos desde el banquillo por el técnico Rodrigo Hernando, que cogió al equipo a falta de seis jornadas para acabar la liga. Ha sido su tercera etapa en el Izarra. Hernando valora el trabajo que tenía por delante cuando llegó: "Era una tarea complicada porque el equipo no tenía balas en la recámara y quedaba muy poco tiempo. No nos dio para salir del play out pero el objetivo se ha conseguido, que es lo que perseguíamos todos"

El técnico burgalés residente en Navarra considera determinante su conocimiento del equipo y el club al coger de nuevo las riendas del equipo: "Ha sido clave y fundamental porque la adaptación es mucho más rápida y ganas tiempo, que es lo que no tienes". Ahora no sabe si esta tercera etapa ha terminado o continuará: "Tengo claro que el Izarra siempre está en la pole position. Mis dos hijos han nacido en Estella y me unen más cosas que haber estado en tres etapas en el club. La semana que viene nos sentaremos a hablar y veremos si puede haber esa continuidad que tanto deseamos".