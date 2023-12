Roberto Martil: "He dado las gracias a mis compañeros, quería jugar una Copa de España más antes de retirarme"

Roberto Martil se lesionó en el mes de marzo de la temida triada, la rotura del ligamento cruzado anterior, ligamento interno y menisco externo de su rodilla izquierda. Desde entonces está en inmerso en un largo proceso de recuperación en una temporada en la que su rol ha cambiado notablemente: no está aportando en la pista pero sí en el vestuario y en el cuerpo técnico, al ser nombrado segundo entrenador tras la marcha de Imanol Arregui y el paso de Miguel Hernández al puesto de primer técnico del equipo.

El capitán del equipo está casi en el tramo final: ya ha iniciado los entrenamientos completos con el grupo aunque reconoce que de momento "sin forzar en exceso los gestos con la rodilla". Necesita coger la forma y después ganarse el puesto, porque cuando salió de las pistas "el equipo peleaba por evitar el descenso y ahora lucha por jugar de nuevo el play off por el título".

Preparo la estrategia y el portero-jugador

Martil explica sus reticencias iniciales a ser el segundo entrenador y su papel en el puesto: "Me gustan mucho las jugadas de estrategia y preparar el jugador-portero" y ve lógica la evolución de la plantilla, que de luchar por salvar la categoría ha pasado a ser sexto al término de la primera vuelta de la liga y clasificarse por lo tanto para disputar en marzo en Cartagena la Copa de España. "No ha habido un cambio grandísimo, sabíamos que este núcleo de jugadores iba a ir a más". Sobre la Copa, desvela que "este lunes en el vestuario les di a los compañeros la enhorabuena y las gracias, porque yo no he aportado en la pista y quería jugar una Copa más antes de retirarme".

A ver si llego para el 13 de enero

De cara a su vuelta a las pistas, el calendario le ayuda: esta semana no hay jornada, el próximo partido será el 23 de diciembre en el Palau contra el FC Barcelona y de ahí la competición se irá a enero, con jornada de liga el día 13 y Copa del Rey el 17. "Si no llego ahí tendré otra mini pretemporada" con el parón de enero para retomar la competición el 13 de febrero.