Rafa del Amo: "Me sorprendió el movimiento de Osasuna. Hace ocho años no me conocían, ahora sí".

Rafael Del Amo Arizu seguirá siendo el Presidente de la Federación Navarra de Fútbol al ser el único candidato proclamado por la Junta Electoral en el proceso del órgano federativo. Dice que le quedan "muchas cosas por hacer" y ve clave que siga su equipo: "cogimos carrerilla y tengo un grupo de trabajo espectacular, me pilla con muchas ganas de trabajar conjuntamente con ellos, te lo piden y aún tenemos cosas por realizar. Dejaría casi finiquitado en estos cuatro años este proyecto que llevamos". Su prioridad sería la Ciudad Deportiva del Fútbol: "Se nos ha truncado estos años porque hace falta apoyo económico y de la Federación Española. Al pasar lo que ha pasado nos hemos echado atrás para no precipitarnos". Ya tienen varios terrenos mirados y esperan una estabilidad en la Federación Española para seguir adelante con el proyecto.

Durante el proceso electoral se estaba organizando una candidatura alternativa con Osasuna y otros clubes encabezada por Pedro Arozarena, gerente de las instalaciones de Tajonar y delegado de campo de Osasuna. "Desde enero del año pasado se sabía que podía haber alguna candidatura. Me reuní con alguno de ellos y se dio por hecho que no se presentaban. La sorpresa fue que hace mes y medio hubo ese movimiento. Tuve que reunirme con Osasuna porque además siempre me habían dicho que me apoyaban en todo lo que iba a hacer, llevamos ocho años trabajando conjuntamente. Nos sentamos en una mesa para saber qué diferencias había. Yo no lo entendí pero al final después de explicar qué hemos hecho se decidió por parte de ellos no salir".

Rafa Del Amo es claro sobre si ese movimiento del Club Atlético Osasuna le recordó a las elecciones de 2016, en las que el club rojillo de manera encubierta presentó a Luis Virto de candidato contra el propio Del Amo: "Sí me recordaba aquello, lógicamente, pero había una gran diferencia y es que entonces no nos conocían. La gestión que ha hecho Rafa Del Amo y su junta directiva en estos ocho años ahí está. Entonces ellos venían de nuevas, no llevaban mucho tiempo al frente de Osasuna. Ahora había más poso que lo que había antes. Me llevé sorpresa porque además siempre que había hablado el apoyo era unánime. Además he sido vicepresidente de la RFEF y eso da un caché a nuestra Federación muy importante. No a Rafa Del Amo, sino a nuestra Federación", explica.