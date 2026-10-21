"Quería retirarme como Rafa Usín y lo he conseguido"

Rafa Usín tiene 39 años y ya hace 20 que llegó a Pamplona. Tenía entonces 19 y debutaba en División de Honor en el Xota después de haber estado en Carnicer e Interviú en categoría juvenil, y de jugar en plata en Tres Cantos y Timón. En Irurzun y Pamplona despegó una carrera nacional e internacional que le llevó a la elite de un deporte que ama y que le ha llevado a considerar que más que un trabajo ha vivido de una afición.

En esta entrevista en Radioestadio Navarra Rafa Usín repasa su carrera, lo que ésta ha supuesto en su vida personal, el momento de pensar en la retirada, la prevalencia de la vida familiar en sus decisiones, la nueva etapa que afronta a partir de ahora y todo lo que ha sentido y vivido en Xota, Barcelona, Levante, Alzira e Ibarra en Segunda B en dos años últimos de su carrera que le han servido para ir bajando gradualmente el ritmo manteniendo siempre una exigencia total consigo mismo y con su rendimiento en la pista. Todo eso y la selección española, con la que jugó cuatro Eurocopas ganando dos de ellas.

Rafa cuenta también sus planes de presente y futuro vinculados a la gestión deportiva y, por supuesto, al fútbol sala, ya con la familia como máxima prioridad.