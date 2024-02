La pugna por el liderazgo de UPN

Primeros movimientos en UPN tras el anuncio el pasado 26 de enero del actual presidente regionalista, Javier Esparza, de no presentarse a la reelección tras ocho años en el cargo. . La exalcaldesa de Pamplona y actual portavoz de UPN en el consistorio, Cristina Ibarrola, ha anunciado este fin de semana que optará a presidir el partido en el Congreso que la formación regionalista celebrará el próximo 28 de abril. Otro de los nombres que suena como aspirante es el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, si bien todavía no ha dado el paso. Según la información publicada este fin de semana por Diario de Navarra , en la que Ibarrola anunciaba su intención de optar a la presidencia, la exalcaldesa trabaja en una candidatura de unidad con el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, al que se plantea ofrecer una vicepresidencia.

Moción censura

Cristina Ibarrola abandonaba la alcaldía de Pamplona el pasado 28 de diciembre, después de algo más de seis meses en el cargo, tras el acuerdo entre PSN y EH Bildu para presentar una moción de censura y convertir a Joseba Asiron en nuevo alcalde de la capital navarra. A la proyección pública que tuvo la exalcaldesa durante su tiempo en el cargo se une el notable eco mediático que tuvo la moción de censura tanto a nivel nacional como local. Una de las novedades de su candidatura es que Ibarrola no aspira a ser la candidata de UPN al Gobierno de Navarra en las elecciones forales de 2027. Su objetivo pasa por ser candidata de nuevo al Ayuntamiento de Pamplona y recuperar la alcaldía, lo que obligaría a UPN a buscar otro candidato o candidata a la presidencia.

Pugna Pamplona-Ribera

La propuesta de Ibarrola es presentar una candidatura única que no divida al partido en la que se integraría a Alejandro Toquero en una de las vicepresidencias. En uno de los últimos Consejos Políticos del partido el dirigente ribero lideró una corriente contraria en la que se expresó el malestar con alguna de las decisiones adoptadas con la actual dirección del partido. A la espera de conocer las intenciones del alcalde de Tudela Alejandro Toquero, que no habría ocultado su malestar por la forma en que se ha comunicado la candidatura de Ibarrola, falta por saber si el partido se decanta por una candidatura de unidad o, como ha sucedido en otras ocasiones, la pugna entre candidatos de la capital navarra y de la ribera sigue vigente. Fue así en 2020 cuando Javier Esparza se midió a Sergio Sayas, hoy en las filas del PP tras ser expulsado del partido, o en épocas anteriores cuando Barcina se midió a Alberto Catalán. En sus 45 años de historia UPN ha tenido 5 presidentes: Jesús Aizpún, Javier Gómara, Miguel Sanz, Yolanda Barcina y Javier Esparza.

Toquero no aclara si dará el paso

Hoy el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, no ha aclarado si finalmente disputará la presidencia de UPN a Cristina Ibarrola . En cualquier caso si ha señalado que "siempre he abogado por la unidad y el consenso " a la par que ha señalado que "es el momento de analizar nuestro partido con profundidad, ver hacia dónde vamos y qué queremos y qué es lo mejor que puede hacer UPN al servicio de Navarra". Respecto a sí dará el paso y optará a la presidencia del partido o aceptará la propuesta de Ibarrola , Toquero ha dicho que "ahora mismo no es el momento de las personas, los sillones o personalismos, sino de trabajar en profundidad hacia dónde queremos que vaya nuestro partido". Aunque en Onda Cero Cristina Ibarrola ha asegurado que habló con Alejandro Toquero el viernes para trasladarle su decisión , el alcalde de Tudela sostiene que, por ahora, no ha hablado con Ibarrola y que, "una vez que se acabe de hablar de ideas y se hable de personas, entonces será cuando tome una decisión"

Plazo candidaturas

El próximo 28 de abril se celebrará el 13º Congreso de UPN en el que los afiliados de la formación regionalista deberán renovar sus órganos de dirección. El plazo de presentación de candidaturas está previsto que se lleve a cabo entre el 10 y el 12 de abril.