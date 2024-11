X Premios Solidarios Onda Cero Navarra

La entrega de los galardones, que celebran su décima edición, ha contado con la presencia de Carmen Maeztu, Consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Unai Hualde, Presidente del Parlamento de Navarra y Garbiñe Bueno, Teniente de Alcalde y concejal de Recursos Humanos, Hacienda y Contratación Responsable del Ayuntamiento de Pamplona.

Idoia Altadill, directora regional de Onda Cero Navarra, ha abierto un acto en el que también han intervenido Jorge García Cabanes, responsable de Acción Social de la Territorial Ebro de CaixaBank y José Ángel Andrés, Presidente de Fundación Caja Navarra, entidades que han respaldado un año más esta iniciativa que en esta décima edición ha sumado también la colaboración de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona. El acto, que ha contado con la actuación en directo del cantante pamplonés Javier Erro, se ha retransmitido en directo en la web y la app de Onda Cero, y a través del canal de Youtube de la emisora en Navarra.

Los Premios Solidarios Onda Cero tienen como objetivo reconocer públicamente las iniciativas solidarias desarrolladas por personas, entidades sociales, empresas e instituciones de Navarra, tanto en la Comunidad Foral como en el exterior. Los galardones premian a las personas o entidades más destacadas a lo largo del año en cinco categorías: Discapacidad y Dependencia; Cohesión e Inclusión Social; Cooperación Internacional; Comunicación y Sensibilización; y Empresa y Responsabilidad Social.

Una estatuilla de un lazo, símbolo de la solidaridad

Las personas y entidades reconocidas por su labor social han recibido como premio una estatuilla de un lazo metalizado, una figura que, en diversos colores, se ha convertido en un símbolo internacional de la solidaridad y de las causas sociales.

El jurado ha estado está integrado por representantes de Onda Cero Navarra, Fundación “la Caixa”, Fundación Caja Navarra, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Universidad Pública de Navarra.

Estos son los seis galardonados de esta décima edición:

Premio Cooperación Internacional

El Salvador Elkartasuna

Nació en 2001, cuando un grupo de personas de Navarra que mantenía lazos afectivos con El Salvador decidió implicarse más en su compromiso solidario con el país. El elemento común que une a sus integrantes es el haber cooperado anteriormente y conocer El Salvador, por eso su relación y actividad es directa e intensa, y forman parte del proceso de desarrollo de la zona.

El Salvador Elkartasuna es una pequeña ONGD que, sin estar cerrada a desarrollar proyectos en otras regiones del país, trabaja en una comarca concreta, con condiciones de extrema pobreza, formada por cinco municipios del centro-norte: Cinquera, Jutiapa, Tejutepeque, Suchitoto y Tenancingo.

Su método, cuya filosofía es la colaboración entre pueblos, se basa en atender los requerimientos de varias organizaciones locales y trabajar codo a codo con ellas.

Premio Cohesión e Inclusión Social

Asociación SEI

La Asociación SEI celebra este año su 25 aniversario. Es un servicio especializado en acompañar personas y familias migrantes en sus procesos de duelo, reagrupación y reencuentro familiar tras años de separación. Atiende de modo profesional lo que se denomina “duelo migratorio”.

SEI nació en 1999 para responder a la necesidad emergente de acompañar en el área educativa a jóvenes migrantes, a modo de acogida. Pero ni el fenómeno de la migración ha ido a menos, ni tampoco las necesidades de quienes se desplazan y se asientan en países de los que no son oriundos. Por eso tras los primeros años de experiencia la asociación SEI amplió sus esfuerzos a las familias de los menores y jóvenes para ofrecer una atención integral, facilitar el proceso de revinculación y reestructuración y así lograr un reasentamiento fructífero desde el punto de vista personal y social.

Premio Comunicación y Sensibilización

Daniel Ochoa de Olza (The Gap)

Daniel Ochoa de Olza es un galardonado reportero gráfico independiente de Pamplona que vive entre España y México. Tras trabajar para The Associated Press durante más de diez años, desde 2017 desarrolla su carrera de manera independiente. Ha publicado su trabajo en los principales medios escritos como: New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal, El País, o Le Figaro.

Su trabajo ha sido ampliamente reconocido en concursos nacionales e internacionales, como el World Press Photo (en 2013 por El regreso de un torero y en 2016 por Tradición de La Maya), Picture of the Year International, entre otros galardones.

Daniel Ochoa de Olza ha dedicado seis años a su trabajo ‘The Gap’ (El Agujero), imágenes que resumen desde la belleza convulsa el drama del muro que separa México y Estados Unidos. Como dice Javier La Fuente “Miles de kilómetros, millones de personas, dos países. Pocas veces una barrera llega a abrir tanto la mente. The Gap, el agujero, es un trabajo preciso, tenaz, de una belleza monumental”.

Premio Empresa y Responsabilidad Corporativa

Eroski

La transformación social forma parte del ADN cooperativo de Eroski y se refleja en su responsabilidad social corporativa. La misión de EROSKI, desde sus inicios, es la de contribuir a desarrollar una sociedad mejor, especialmente en su entorno directo. Para ello, trabaja en cuatro ámbitos fundamentales: la solidaridad, el medio ambiente, Eroski Consumer y la Escuela de Alimentación.

Eroski es una empresa solidaria desde su creación. En concreto, en el ámbito solidario Eroski colabora anualmente con decenas de organizaciones que ayudan a distintos colectivos. La lucha contra el despilfarro alimenticio es otro de los grandes motores de transformación social de EROSKI. Destacan además sus campañas de recogida de alimentos, su proyecto bolsa solidaria, la campaña Estrella Solidaria de navidad y sus convenios y colaboraciones con diversas ONG's.

Premio Discapacidad y Dependencia

Xauli

Es una asociación ubicada en Elizondo que trabaja para la integración social, la atención y entretenimiento de personas con discapacidad psíquica en el Valle de Baztan y Malerreka. Xauli lleva a cabo proyectos de ocio y tiempo libre para este colectivo con la dificultad añadida que supone trabajar la discapacidad en un ámbito rural.

Xauli explica que se trata de un espacio «que garantiza la inclusión social, el acceso a talleres educativos y una fuente de bienestar y satisfacción, de motivación e ilusión, gracias a que pueden disfrutar de un ocio relacional variado, rico y similar, en muchos aspectos, al resto de la población». Este servicio se presta mediante voluntarios. Xauli organiza además diversas actividades y campañas para recaudar fondos y está muy integrada en la vida social y cultural del Baztán.

Vuelve a ver el acto de entrega de los galardones: