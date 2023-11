IX Premios Solidarios Onda Cero Navarra

La entrega de los galardones, que celebran su novena edición, se ha desarrollado esta tarde en el auditorio de Civican y ha contado con la presencia de Amparo López, consejera de Interior, Función Pública y Justicia, y portavoz del Gobierno de Navarra, y Cristina Ibarrola, Alcaldesa de Pamplona.

Idoia Altadill, Directora Regional de Onda Cero Navarra, ha abierto un acto en el que también han intervenido Jorge García Cabanes, responsable de Acción Social de la Dirección Territorial Ebro de Caixabank, y José Angel Andrés, Presidente de Fundación Caja Navarra, entidades que han respaldado un año más esta iniciativa. El grupo Motxila 21 ha cerrado la entrega de galardones con una actuación en directo en la que ha interpretado, entre otros temas, “No somos distintos”.

Los Premios Solidarios Onda Cero tienen como objetivo reconocer públicamente las iniciativas solidarias desarrolladas por personas, entidades sociales, empresas e instituciones de Navarra, tanto en la Comunidad Foral como en el exterior. Los galardones premian a las personas o entidades más destacadas a lo largo del año en cinco categorías: Discapacidad y Dependencia; Cohesión e Inclusión Social; Cooperación Internacional; Comunicación y Sensibilización, y Empresa y Responsabilidad Social.

Onda Cero, que forma parte del grupo de comunicación Atresmedia, cuenta en esta iniciativa con el apoyo de la Fundación Atresmedia.

Una estatuilla de un lazo, símbolo de la solidaridad

Las personas y entidades reconocidas por su labor social han recibido como premio una estatuilla de un lazo metalizado, una figura que, en diversos colores, se ha convertido en un símbolo internacional de la solidaridad y de la lucha contra diferentes problemas y enfermedades.

El jurado ha estado está integrado por representantes de Onda Cero Navarra, la Obra Social “La Caixa”, Fundación Caja Navarra, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Universidad Pública de Navarra.

Vídeo del acto de entrega de los premios

Mención Especial

Comité de Unicef en Navarra

La delegación navarra de UNICEF cumple este año medio siglo. Fue en 1973 cuando un grupo de 10 personas creó el Comité de Navarra. Ha sido 50 años de trabajo intenso en la formación, concienciación y búsqueda de fondos para poder atender los derechos de la infancia. A lo largo de estos 50 años de historia un grupo de navarros, voluntarios, socios y donantes han venido trabajando para que los derechos de la infancia se hagan realidad, defendiéndolos por encima de todo, con pasión, dedicación y rigor. Y han logrado que en más de 50 países con la ayuda enviada desde Navarra la situación de miles de niños y niñas mejore, y se den las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes ejerzan todos sus derechos. UNICEF Comité Navarra celebra sus 50 años con una llamada a "renovar" el compromiso para "acabar con la pobreza y desigualdad".

Premio Cooperación Internacional

Coordinadora ONGD Navarra

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo Navarra, cumple ahora 25 años, es una asociación plural que busca implicar a la sociedad navarra en un modelo de desarrollo más justo y equitativo en el mundo. Y lo hace a través del compromiso político y social, creando espacios de formación, reflexión e intercambio de experiencias. La coordinadora ha sido capaz a lo largo de estos años de aglutinar a 47 entidades, muy diversas en tamaños y sensibilidades para trabajar en un espacio común. Se ha configurado una coordinadora fuerte, fiable y referente. Participa y colabora con las iniciativas de las distintas administraciones, y trata de trasladar una visión conjunta y consensuada de la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria.

Premio Cohesión e Inclusión Social

Fundación Elkarte

Fundación Elkarte nace en 2004 y está ubicada en el barrio de San Jorge. Su misión es conseguir la inserción social plena de colectivos en desventaja a través del empleo de calidad. Para conseguirlo trabajan en dos líneas: La Capacitación para el trabajo de personas en desventaja como puente a la incorporación social plena, y la remoción de las causas que originan la injusticia. Elkarte diseña para cada persona un itinerario personalizado de formación que incluye un acompañamiento y seguimiento durante todo el proceso. Según las necesidades de la persona usuaria existen distintas modalidades de formación, reciclaje profesional y programas de práctica. El objetivo es formar profesionales cualificados a nivel técnico y humano.

En sus naves de San Jorge se imparte formación técnica en soldadura o calderería, pero también formación básica, clases de español, informática, y actividades de tiempo libre para jóvenes y adultos. Tal y como explican sus jóvenes usuarios, en Elkarte aprenden mucho más que soldadura o mecánica, Elkarte es para muchos de ellos su familia.

Premio Empresa y Responsabilidad Corporativa

Alianza de empresas navarras con la Fundación Vicente Ferrer

La alianza de empresas navarras y la Fundación Vicente Ferrer nace en 2019 con el fin de promover iniciativas sociales de acompañamiento a las comunidades más vulnerables en el sur de la India. Y han logrado poner en marcha su cuarto proyecto de cooperación internacional para el desarrollo. La adhesión de nuevas empresas, en total son ya 11,junto con sus trabajadores y familiares, ha hecho posible reunir de los fondos necesarios para la construcción de viviendas para 9 familias, de un centro materno infantil, una escuela de refuerzo con capacidad para 80 niños y niñas y la dotación de bicicletas para 118 estudiantes que podrán desplazarse seguras de sus aldeas hasta el instituto. Las empresas que se han sumado a esta iniciativa son Tetrace, IED, Indversis, Nabrawind, Sertecq, Bantec, Delta Consultores, Magna, ARPA Abogados Consultores y CITI Navarra. La iniciativa surgió porque aquellas empresas que formaron el grupo origen, tienen alguna vinculación con la India y quisieron contribuir a paliar las grandes desigualdades que sufren estas personas. La ilusión del grupo es poder viajar a la India y visitar los proyectos.

Premio Discapacidad y Dependencia

Adisco

Es una organización de iniciativa social que lleva más de 25 años trabajando para conseguir el máximo bienestar y la integración social de las personas con discapacidad en Corella y su comarca. Facilitan, a través de la actividad laboral, el desarrollo personal de personas con discapacidad.Adisco proporciona a las personas con cualquier tipo de discapacidad de su zona de influencia un trabajo productivo y remunerado. Un trabajo adecuado a las características particulares de cada uno que favorezca su autonomía e integración personal, laboral y social. El objetivo final es conseguir la integración de estas personas en la empresa ordinaria. Para ello cuenta con un Centro especial de Empleo, y con particulares, empresas, entidades y administraciones que colaboran con donaciones o contratos. Buscan ser líderes en el mercado con su producto propio, las velas, para lograr la eficiencia económica como garantía de futuro de la organización.

Premio Comunicación y Sensibilización

Motxila 21

Motxila21 es un grupo de música creado en 2005 formado por 15 chicas y chicos con síndrome de Down y 7 voluntarios/as surgido por el amor a la música y el esfuerzo de la superación en el seno de la Asociación Síndrome de Down de Navarra. Y ¿qué significa Motxila 21? Es la mochila que porta el cromosoma 21, el que hace que las personas con síndrome de Down sean lo que son, personas que necesitan expresarse, divertirse… En escena vemos un grupo de personas capaces de comunicarse y emocionarse a través de la música. Las actuaciones de Motxila 21 son una potente herramienta de integración y normalización. Verles y escucharles es la mejor forma de entenderles y comprender los obstáculos que tienen que franquear las personas con una discapacidad .La banda Motxila 21 grabó en octubre de 2.012 el que consideran su himno el tema "No somos distintos" de Kutxi Romero (Marea) habitual colaborador de este grupo que ha actuado en importantes escenarios y con artistas de primer nivel.