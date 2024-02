Osasuna suma en Las Palmas con nueve canteranos

Osasuna suma y sigue. El partido contra la Unión Deportiva Las Palmas no fue brillante, especialmente en la primera parte, pero empatar en un campo donde solo han ganado 3 equipos de 13 que han visitado la isla no es un mal resultado. El conjunto que entrena García Pimienta es la revelación del Campeonato y continúa jugando bien a fútbol y queriendo tener el dominio del balón.

Hubo que esperar a una segunda jugada de un córner para que llegara el gol. Mojica, que ha ido de menos a más esta temporada y genera peligro casi siempre que toca el balón, puso un centro abierto al área que cayó directo donde estaba Unai García. El capitán preparó su cuerpo y enganchó una volea que hubiera firmado cualquier delantero de las mejores ligas para hacer el 0-1. Pero otra vez se encajó un gol apenas tres minutos después. Kirian devolvió la jugada y la volea y puso el 1-1 que acabaría siendo el marcador definitivo. Mejoró el partido tras los goles y hubo más oportunidades para ambos, pero no goles.

El VAR volvió a desconcertar. No por llamar a Munuera Montero en la acción de Herrera sobre Marvin nada más empezar el partido, porque ahí se podía haber pitado cualquier cosa, sino por no llamarle especialmente en el agarrón sobreCatena en las postrimerías del mismo. ¿Por qué no actuó ante un penalti flagrante? No se sabe. ¿Por qué no pito falta y detuvo el partido en la caída a plomo de Budimir al suelo? Tampoco se sabe. En lo demás estuvo correcto el arbitraje en un partido que deja una cifra para el recuerdo: nueve navarros participaron de entre los 16 que dispusieron de minutos en el partido, en una convocatoria de 20 con diez canteranos.

A los cinco del once inicial: Areso, Unai García, Herrando, Moncayola y Aimar se unieron durante el partido Iker Muñoz, Pablo Ibáñez, Kike Barja e Íñigo Arguibide, que a sus 18 años, en edad aún juvenil, debutó con el dorsal 44 a la espalda entrando por un agotado Jesús Areso. La cantera sigue dando sus frutos y pidiendo paso, demostrando una vez más estar ahí cuando se le necesita.