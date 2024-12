Osasuna pasa de ronda con muchos apuros

Osasuna se ha clasificado para la tercera ronda de la Copa del Rey al ganar in extremis 3-2 al Ceuta en el Alfonso Murube. El equipo de Vicente Moreno ha jugado un mal partido y sólo ha sacado la calidad que se presuponía al equipo de primera división en los últimos quince minutos de encuentro, prolongación incluida.

En el minuto 84 Osasuna iba perdiendo 2-0 de manera merecida con los goles conseguidos por Redru en el 40 de la primera parte y de Rubén Díez (un golazo desde fuera del área) en el 23 de la segunda mitad. La esperada superioridad de Osasuna no aparecía por ninguna parte, y el Ceuta aprovechaba sus ocasiones fabricándose dos tantos con jugadas de calidad. El equipo de José Juan Romero jugaba bien, sin llevar el encuentro a terrenos pantanosos ni mucho menos. Era Osasuna el que se enfangaba en Ceuta al no ser capaz de marcar un gol. Cierto es que el árbitro y su asistente cometieron errores graves como no ver un claro penalti por mano a favor de los rojillos y anular por fuera de juego inexistente un tanto a Raúl García.

Eso no quita para que se esperara mucho más de un Osasuna en el que suplentes de liga como Iker Benito o Raúl tenían minutos. Ante el desastre que se avecinaba Vicente Moreno metió a los titulares de liga, mandando el mensaje de que hay diferencias entre unos y otros. Quitó a Pablo Ibáñez, que estaba siendo el mejor del equipo, para meter a Aimar Oroz, y retiró a Iker Benito pero no entró hasta el 34 de la segunda parte un Kike Barja que sin embargo tuvo incidencia en los goles.

De manera que cuando la victoria parecía más difícil, al fin se dignó Osasuna a sacar el carácter y dar la vuelta al encuentro. No escoció el primer gol del Ceuta sino el segundo, y en el 37 recortó distancias Budimir rematando en el área con sangre fría, en el 41 hizo el 2-2 Raúl García tras un buen centro de Rubén García, y en el 47 Redru se marcó en propia puerta en un centro desde la izquierda acosado también por Rubén García.

Osasuna pasa de ronda con dudas y con apuros en una noche en la que el Ceuta brilló con luz propia en su estadio y realizó un gran partido.