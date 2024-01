Nicolás Redondo Terreros: "El PSN ha perdido gran parte de su crédito con la moción de censura en Pamplona"

Nicolás Redondo Terreros, ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi, considera que el PSN ha incumplido la palabra dada al hacer alcalde de Pamplona a Joseba Asirón, y cree que los socialistas no deberían pactar con Bildu. "No tengo nada que objetar sobre la legalidad del golpe de mano dado en Pamplona, pero el Partido Socialista ha desvirtuado el valor de la palabra. Están en su derecho, pero los demás estamos en nuestro derecho de decir que no han respetado la palabra, que no creo que nadie les pueda comprar un coche de segunda mano y que han perdido una gran parte de su crédito cuando no han hecho lo que dijeron que iban a hacer".

El histórico dirigente socialista, suspendido de militancia del PSOE en septiembre, lamenta el silencio de sus ex compañeros con el rumbo que Pedro Sánchez está dando al partido, justificando una amnistía que hace poco veían inconstitucional o pactando con Bildu para darle la alcaldía de Pamplona. "Prefiero al que se cree el argumentario que al que calla para mantener un puesto", afirma en esta entrevista, en la que opina también que "nosotros no debíamos tener una relación normalizada con Bildu. Es tan evidente que los socialistas no participan en el Ayuntamiento de Pamplona 'porque está Bildu'. Oiga, ¿cómo no participa usted en un Ayuntamiento que está Bildu pero sin embargo les pone usted?" -se pregunta.

Nicolás Redondo Terreros presenta a las 19:00 horas de este miércoles en el Hotel Iruña Park de Pamplona su libro “No me resigno: populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español” en una charla organizada por Sociedad Civil Navarra y Pompaelo. El ex candidato a lehendakari cree que los socialistas no deberían tener relación con Bildu por el pasado cercano a ETA no reconocido de la coalición abertzale.