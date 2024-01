Miguel Ruiz: "Los ciberdelincuentes avanzan más rápido que los cuerpos policiales"

Agentes de la Policía Foral, adscritos al Grupo de Delitos Informáticos de la División de Policía Judicial, han investigado a un joven de 18 años, residente en una localidad de la comarca de Pamplona, como presunto autor de los delitos de coacciones y contra la integridad moral tras la difusión de imágenes generadas mediante aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) de unas compañeras de instituto a las que mostraba desnudas. Las investigaciones han concluido que el autor de las imágenes las obtenía de su perfil en una red social para posteriormente editarlas y generar los desnudos que eran difundidos. El Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona le ha condenado a un año de prisión y a acatar una orden de alejamiento de las dos víctimas, además de una prohibición de comunicación durante dos años y seis meses, y tendrá que indemnizar a cada una de ellas con 1.500 euros. Dada la magnitud del caso ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Miguel Ruiz, inspector de Policía Judicial.

El imponente realismo de la IA

Algo que llamó mucho la atención de los investigadores fue el realismo de las imágenes difundidas, en las cuales se veía la cara de la víctima y el entorno en el que habían sido tomadas, al igual que en la fotografía original, pero mostrándose con un cuerpo desnudo que no les correspondía. Era tal la calidad del montaje que no se apreciaban defectos en la imagen que pudieran hacer sospechar de su falsedad, excepto para la propia víctima y su entorno más cercano.

Ruiz señalaba precisamente este aspecto como uno de los más peligrosos, anteriormente editar una foto para que pareciese real era un trabajo complicado que solo podían hacer los profesionales de herramientas como Photoshop, actualmente la IA está al alcance de todos, incluso en aplicaciones gratuitas que realizan todo el trabajo como los mejores profesionales, de manera que "la Inteligencia Artificial se convierte en una herramienta útil para los ciberdelincuentes".

Estafas telefónicas

A pesar de que en Navarra todavía no se hayan reportado casos de estafa con uso de Inteligencia Artificial, Ruiz recuerda que no debemos bajar la guardia, ya que se han reportado múltiples casos a nivel internacional en los que los estafadores suplantan la identidad del jefe de una empresa simulando su voz e incluso su imagen para ordenar transferencias y pagos, y no duda en que llegarán hasta la Comunidad foral. Otra vía por la que los delincuentes aprovechan también para robar es la aplicación de mensajería WhatsApp, a través de la que piden dinero a los usuarios haciéndose pasar por familiares cercanos o amigos en una situación de máxima urgencia. Para aportar mayor realismo, hacen uso de la IA para falsificar la voz de ese familiar y conseguir que la víctima transfiera su dinero.

Cómo evitarlo

Miguel Ruiz destaca que el primer paso es desconfiar, y es fundamental la formación y la prevención.