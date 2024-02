Medio siglo de las primeras mujeres policía de Pamplona

Este mes de febrero se cumple medio siglo de la entrada de mujeres en Policía Municipal. Pamplona fue, en 1974, tras Córdoba y Madrid, la tercera ciudad del país en concebir que la mujer podía desempeñar funciones dentro de policía local. Su incorporación al cuerpo marcó un antes y un después en la policía local, que en la actualidad cuenta con 73 mujeres, apenas un 17,5% del total de las 417 personas que lo integran. Amparo Bejarano Cebrián; Inmaculada Etayo Larrainzar; María José Goñi Quintana; María Dolores Sarabia Moraza; María Jesús Zudaire Goyena; María Ochoa Van Dalen; Juana Arana Arrieta; María Socorro Tellechea Irurzun; Ana María Beaumont Moriones; Ana Merchán Carmona; Maribel Barangua Mayora y Teresa Guarde Garrido. Son las doce primeras agentes que ingresaron en Policía Municipal de Pamplona.

María Jesus Zudaire y Ana María Beaumont

En Más de Uno Pamplona hemos hablado con dos de las mujeres que ejercieron durante 40 años como agentes del cuerpo policial. Es el caso de Ana María Beaumont que recordaba en nuestros micrófonos como "los comienzos fueron duros, tanto por el clima como por llegar a un mundo que era solamente de hombres". No obstante, recuerda, "poco a poco subimos peldaños y estuvimos maravillosamente". María Jesús Zudaire, primera mujer sargento de Navarra, recordaba que a su madre no le sentó bien que se incorporara a la Policía: "Estaba en una oficina de Tafalla y no lo aceptó bien. Se presentaba una amiga y yo dije si tú te apuntas yo también, aunque luego a ella no le cogieron por no tener la altura suficiente"

Reproducción fachada Ayuntamiento

A las homenajeadas se les ha entregado como obsequio una reproducción de la fachada de la Casa Consistorial bañada en plata. Una efeméride que puede contemplarse en el Palacio del Condestable, que acoge hasta el 23 de febrero la muestra “50 años de la primera promoción de mujeres en Policía Municipal”. La muestra, ubicada en el zaguán, está compuesta por 18 paneles en castellano y euskera que recogen información sobre la evolución de funciones o responsabilidades dentro del cuerpo de las agentes femeninas, y también de otros aspectos históricos como los sucesivos cambios en el uniforme. Hay también objetos expuestos que evidencian la evolución, desde placas de identificación policial, hasta defensas (porras), cinturones, hebillas o gorro femeninos de los primeros tiempos. Como comparativa, en la muestra, entre otros objetos de equipación hay un maniquí con el actual uniforme de las agentes.