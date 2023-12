Luis Sabalza: "Quiero que siga Jagoba"

El Presidente de Osasuna quiere que Jagoba Arrasate siga siendo el entrenador del equipo más allá de esta temporada. Luis Sabalza se ha pronunciado con claridad tras el tradicional almuerzo navideño con los medios de comunicación en el habitual balance anual de la entidad. Con Jagoba sentado a su lado el Presidente ha indicado no obstante que será clave la negociación del proyecto deportivo, pero que él personalmente quiere que el técnico vizcaíno continúe su ciclo en Osasuna.

Arrasate hizo público hace unas semanas que él también quiere continuar más tiempo en Osasuna. Las conversaciones para ello no se darán en Navidad. El jueves el equipo juega contra el Mallorca en Son Moix y retomará la competición el 4 de enero en El Sadar frente al Getafe.

Podíamos haber puesto un ingreso extraordinario y haber dado beneficios en el presupuesto, pero no.

Luis Sabalza se ha referido también a otros temas de actualidad. Como proyectos de su Junta Directiva para 2024 el Presidente aboga por conseguir la permanencia y comenzar las obras de remodelación y ampliación de las instalaciones de Tajonar. De hecho ha señalado que en las próximas semanas darán inicio las actuaciones para la construcción de un aparcamiento. Sobre la situación económica del club, con pérdidas en tres ejercicios consecutivos, Sabalza ha señalado que la suya ha sido la primera junta en presentar un presupuesto con pérdidas, algo que podían haber evitado creando una partida presupuestaria de "ingresos extraordinarios". Han preferido, ha dicho, ser sinceros y no ocultar la realidad a la masa social del club.

A este respecto ha recordado, tal y como señaló en la última Asamblea de Compromisarios, que la junta está trabajando para reducir esas pérdidas previstas y equilibrar la cifra de negocio de la temporada 23-24.

Con la oferta de renovación a Aimar hemos ido a nuestros límites

El Director Deportivo del club, Braulio Vázquez, ha abogado por no perder la perspectiva de la realidad de Osasuna y saber valorar cada punto conseguido, al igual que hacen los recién ascendidos. "Cuando Osasuna no celebre un empate fuera de casa -ha dicho- habrá perdido el contacto con la realidad". El máximo responsable de la dirección deportiva ha señalado que "el ciclo de Aimar aún no ha terminado en Osasuna", por lo que espera que amplíe su contrato con el club. "Con la oferta que le hemos hecho hemos ido a nuestros límites", ha señalado.