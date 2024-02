Lucía Martínez: "Hay que romper con la imagen de que un emprendedor es alguien mayor con un maletín"

Los estudiantes navarros son, junto a los castellanomanchegos, los españoles "con menos vocación emprendedora", según se desprende del 'IX Informe Young Business Talents sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles', realizado por ABANCA, ESIC, Herbalife y Praxis MMT.

En concreto, el 26,3% de los encuestados en el estudio -realizado a alumnos que cursan 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y los ciclos básico, medio y superior de Formación Profesional- muestran "ninguna o poca predisposición" a montar su propia empresa una vez que finalicen sus estudios; y la mayoría (un 92,2%) piensa o considera que "es difícil o muy difícil que una empresa recién creada alcance el éxito".

En Onda Cero Navarra, tomamos el ejemplo de la fundadora de "Escape the city", Lucía Martínez, que decidió hace unos años tomar el camino del emprendimiento. Con mayores o menores dificultades reconoce que hay que acercar a los jóvenes esta posibilidad, algo en lo que trabaja la Asociación Juventud Emprendedora de Navarra (AJE) y que hay que "romper con la imagen de que un emprendedor es alguien mayor con un maletín".

Sobre la actividad profesional que les gustaría hacer en el futuro, el 44,3% se muestra "indeciso" y responde que "aún no lo sabe"; seguido de ser funcionario con un 19,8%, y ser empleado en una empresa (9,6%), en último lugar.

"Las trabas a las que se enfrenta un emprendedor en España son innumerables y en diferentes ámbitos. Deben superar barreras como la burocracia, las regulaciones cambiantes y cada vez más exigentes, aspectos fiscales y laborales, la inestabilidad política, problemas de financiación y cada vez mayor competencia. En otros países, estas dificultades son menores o no existen. Además, en nuestro país falta cultura empresarial. No es un problema de los jóvenes, es un problema de lo que ven y les enseña la sociedad. Los jóvenes españoles tienen menos interés en crear su propia empresa, posiblemente porque ven menos oportunidades, ya que en España el empresario está peor valorado que en otros países, y no se ven tantos casos de éxito empresarial como fuera de nuestras fronteras", ha explicado el director de Young Business Talents, Nuño Nogués, en una nota de prensa.