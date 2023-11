Koldo Martínez: "Ofrecer una hoja en blanco para los presupuestos de Pamplona es populista"

El movimiento de fichas en las filas socialistas en el Ayuntamiento de Pamplona vuelve a poner sobre la mesa una vieja y conocida actualidad, la de la posible moción de censura a Cristina Ibarrola, actual alcaldesa de UPN. Una estrategia política ante la que Koldo Martínez, portavoz de Geroa Bai, escurre el bulto y deja la responsabilidad "a las dos fuerzas de las cuales depende esa moción de censura". El exsenador autonómico ha explicado que ellos "votaron a favor de hacer alcalde a Joseba Asiron y el desencuentro está entre PSN y EH Bildu"

La capital navarra vive "momentos de parálisis", según Koldo Martínez, de los cuales pone la responsabilidad en las "fuerzas progresistas" que no fueron capaces de alcanzar un acuerdo que permitiera una alcaldía alternativa. Desconoce, en ese sentido, si "está sobre la mesa o no la alcaldía de Pamplona", como dijo en Radio Euskadi, Arnaldo Otegi. El portavoz de Geroa Bai insiste en que "no sabe qué han hablado PSOE y EH Bildu" y si un acuerdo en la capital navarra "puede puede estar en ese cheque en blanco para que Pedro Sánchez formara gobierno".

Preguntado por la decisión de la ya exportavoz socialista, Elma Saiz, quien pese a decir, en repetidas ocasiones, que no iba a dejar el ayuntamiento esta legislatura, ha hecho las maletas para recoger su nueva cartera de ministra, el líder de Geroa Bai Iruñea cree que "es comprensible".

El PSN de Pamplona todavía no ha nombrado portavoz del grupo, pero la alcaldesa, Cristina Ibarrola, ha aprovechado para volver a tender la mano de cara a alcanzar un acuerdo presupuestario. Unas cuentas que todavía en noviembre están muy lejos de ser acordadas, después de una primera reunión en la que UPN ofreció a todas las formaciones políticas, salvo EH Bildu, un "cheque en blanco".

Para Koldo Martínez ofrecer una hoja en blanco en las negociaciones presupuestarias "es populista" e insta a la alcaldesa a "cambiar de talante". La oposición asegura "no tener confianza" en el ejecutivo municipal de UPN ya que "son muchas las enmiendas aprobadas que no son ejecutadas, proyectos con partida presupuestaria aprobada que UPN tienen en un cajón".