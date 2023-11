Ibarrola tiende la mano al PSN tras la salida de Elma Saiz

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha felicitado a Elma Saiz -hasta ahora portavoz del PSN en el Consistorio- por su nombramiento como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "Felicito a Elma Saiz, le deseo todo lo mejor porque será bueno para todos los españoles y todas las españolas porque la competencia que tiene nos va a impactar mucho y es de gran relevancia para el futuro de todos", ha manifestado.

En respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa, Ibarrola ha subrayado que "solamente deseo que el grupo socialista en el Ayuntamiento de Pamplona se ponga a trabajar por la ciudad, por los ciudadanos, y tiene la mano tendida para hacerlo". "La tiene desde el día 17 de junio y voy a seguir tendiéndosela todos los días", ha dicho.

Preguntada sobre si el nombramiento de Saiz cambia la situación en el Ayuntamiento ante una posible moción de censura, la alcaldesa ha respondido que "para mí cambia que cambia la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, ese es el cambio, y el resto entiendo que es una pregunta que tendrán que dirigir a quien corresponda, no a mí, que he dicho, creo que cada día durante cinco meses, que estoy trabajando para la ciudad y para los ciudadanos".

PRESUPUESTOS

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que espera contar "pronto" con un proyecto de Presupuestos que presentar a los grupos municipales "para ver si quieren o no quieren aportar algo para la ciudad o siguen estando en el 'no' a todo".

"Nadie va a poder decir que si Pamplona tiene o no tiene Presupuestos ha sido por una dejación nuestra, porque lo voy a poner muy fácil, que Pamplona tenga Presupuestos. Y si no tiene será por responsabilidad de quien ha decidido ser 'la coordinadora del no'. Espero que eso no exista, por responsabilidad. Yo asumo la mía, pero espero que cada uno asuma la que le corresponde", ha afirmado este martes, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa.

Según ha relatado, en una primera fase se propuso a los grupos "con los que pensábamos que podíamos aprobar unos presupuestos pensados para la ciudad y para los ciudadanos" un "ejercicio de hoja en blanco para construirlos de forma conjunta, pensando en su programa electoral, en sus prioridades políticas, en definir techos de gasto por áreas, proyectos que quieran incluir, proyectos que quieran excluir". "La respuesta fue un 'no' rotundo a todo y entonces estamos trabajando en un proyecto de presupuestos nuestro que tendrá una segunda fase de volvernos a sentarnos con los grupos para ver si con ese proyecto hecho quieren o no quieren aportar algo para la ciudad o siguen estando en el 'no' a todo", ha apuntado.

Sobre si ve "más factible o más complicado" negociar los Presupuestos sin la hasta ahora portavoz del PSN en el Consistorio, Elma Saiz, tras su nombramiento como ministra, Ibarrola ha respondido que "yo he tendido la mano al Elma Saiz cada día y le vuelvo a tender la mano al PSN, me da igual la cara que pongan de portavoz, cada día". "Yo creo que cada persona que tiene una responsabilidad política del ámbito del que la tengo yo, de cualquier concejal, parlamentario, presidente o ministro, tiene que tener muy presente que estamos aquí representando los intereses de los ciudadanos. Yo lo tengo clarísimo, y espero solamente que el resto también lo tenga, porque al final los ciudadanos no son tontos y ya juzgan quién está trabajando por proyecto o quien está dedicado a otra cosa. Yo tengo muy claro lo mío", ha manifestado.