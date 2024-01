Juantxo Ferreira: "Depende cómo gestionemos el liderato puede ser una losa o no"

Osés Construcción Ardoi es el líder de la competición en la Liga Femenina Challenge de baloncesto, la segunda categoría nacional, después de 18 partidos disputados. De ellos 16 han sido victorias y solo 2 derrotas, llevando el equipo más de dos meses sin perder un partido y enlazando nueve triunfos consecutivos.

Su entrenador, Juantxo Ferreira, reconoce que la posibilidad del ascenso directo que obtiene el primer clasificado "puede ser una losa emocional o no, depende cómo lo gestionemos. Pero tenemos jugadoras muy experimentadas en estas lides en la plantilla". Una plantilla que combina jugadoras con experiencia en Argentina y España y que han ganado títulos con otras más jóvenes e incluso que han pasado por las categorías inferiores y se asoman a la categoría, como la jugadora de 16 años Elena Álvarez.

Ferreira afirma que parte del éxito del equipo se debe a haber conformado una buena plantilla mezclando veteranía y juventud, "y que las jugadoras están disfrutando con esta situación". "El ascenso no es en principio el objetivo inicial de esta temporada, pero si estamos ahí al final de la liga, veremos". Lo que sí tiene claro el cuerpo técnico es que "no vamos a desfondarnos por lograr el ascenso directo para luego no conseguirlo y llegar fundidas al play off", segunda opción para lograr el ascenso de categoría.

Este sábado a las 19:45 horas Osés Construcción Ardoi recibirá en el polideportivo de Zizur a Melilla, un equipo que si bien ocupa puestos de la parte baja de la tabla tiene una plantilla potente y compensada. "Pienso que ganaremos -afirma Juantxo Ferreira- pero va a ser un partido muy duro".