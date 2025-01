Joseba Ezkurdia: "No tenemos miedo a un partido largo contra Jaka e Imaz"

La undécima jornada del Campeonato de Parejas trae al frontón Labrit el partido entre Joseba Ezkurdia y Beñat Rezusta contra Erik Jaka y Ander Imaz. Los primeros llevan 8 victorias y son segundos en la clasificación; los segundos llevan 4 triunfos y aspiran a mantener la quinta plaza o, a lo sumo, caer a la sexta que da derecho a jugar el play off.

Para ello Erik Jaka no descarta alargar el partido, cuestión a la que no teme Joseba Ezkurdia. El navarro viene de ganar a unos mermados Altuna y Aranguren tras sufrir sendos procesos víricos, cuestión que no quita mérito a un gran campeonato que les ha llevado a perder solo dos partidos de diez disputados. Con ambos, Jaka y Ezkurdia, ha charlado Javier Saralegui tras la elección de material.

No hay entradas en el frontón Labrit, que estará de nuevo abarrotado como en el resto de jornadas del Campeonato de Parejas de Pelota a Mano.