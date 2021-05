Osasuna

José Manuel Purroy y Manuel Ganuza, ex directivos de Osasuna: "Hacienda consintió todo, nos daban los certificados de estar al día"

Escucha la primera entrevista que conceden los ex directivos de Osasuna José Manuel Purroy y Manuel Ganuza tras el juicio por impagos a Hacienda en el que se desmarcaron de sus ex compañeros al no aceptar el acuerdo con la Fiscalía.