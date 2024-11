Joanes Bakaikoa: "Antes le daba más vueltas a jugar en Primera, ahora me centro en darlo todo en la cancha"

Joanes Bakaikoa tiene una estadística difícil de superar: su palmarés deportivo incluye cinco campeonatos, dos manomanistas y tres del Cuatro y Medio... y todos en la categoría de promoción, ahora llamada Serie B. El sábado en el Labrit ganó 22-16 a Iker Larrazabal logrando su tercera txapela en la distancia de los cuadros alegres. "Todas las txapelas tienen su valor, hay mucho trabajo detrás y siempre gusta ganar". "Los dos estábamos un poco nerviosos por el día que era, por la final, igual no fue un partido muy redondo pero sí de mucha emoción, muy igualado. Al final cogí un poco de ventaja y pude llevarme la victoria".

Muchos aficionados creen que el delantero de Etxarri Aranaz, de 27 años de edad, merece desde hace tiempo jugar en Primera Categoría. Bakaikoa se expresa con claridad: "Eso queremos todos, yo personalmente también. Siempre tienes esa ilusión y trabajo día a día para ello. No me obsesiono, tengo margen de mejora y lo importante es hacer lo máximo que pueda cada uno y yo lo estoy haciendo. Igual antes le daba más vueltas pero ya los dos últimos años me estoy intentando centrar en el día a día y cuando salgo a la cancha hacerlo lo mejor posible y darlo todo. Me centro en la cancha y en disfrutar con los partidos que me ponen".