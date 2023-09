Javier Tarazona (SPF): "Las palabras de la consejera son un primer paso"

El Sindicato SPF de Policía Foral asegura que las palabras de la consejera de Interior del Gobierno de Navarra, Amparo López, en las que asegura que en esta legislatura se va a trabajar en el desarrollo de la Ley Foral de Policías, son "un buen comienzo", aunque prefieren ser cautos después de una legislatura, la anterior, "muy convulsa".

“La pandemia justifica pero no excusa”, según el Sindicato SPF que “no se avanzase en el desarrollo reglamentario de la Ley Foral de Policías”. Sin embargo, las palabras de la consejera de Interior, Amparo López, han sido bien recibidas entre el cuerpo policial ya que las ven como “un primer paso”, así lo ha explicado en Onda Cero, Javier Tarazona portavoz de SPF.

La consejera reconoció que existen áreas de mejora, algo en lo que insisten desde el sindicato. No se olvidan de la nueva comisaría, ya que la actual está “obsoleta”, que lleva sobre la mesa muchos años pero que no se acaba de materializar. Asimismo, creen que no deben olvidarse cuestiones como “la formación o la reglamentación de la pasarela de Policías Locales a Policía Foral”, por ejemplo.

Dentro de los retos futuros está también la competencia de tráfico, ya firmada a nivel político, pero que “debe de hacerse efectiva”, así como otras cuestiones asociadas a esta operación como “las condiciones en las que lleguen los nuevos agentes”.