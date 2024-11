Ismael Cuadrado: "El futuro de la casa de Curtidores está abierto a cualquier escenario"

La Junta de Gobierno Local ha acordado que el Ayuntamiento de Pamplona no presente recursos de casación a la sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que revoca una sentencia anterior en la que se denegaba la licencia de obras para rehabilitar el edificio de la Bajada del Portal Nuevo número 6-8, en la zona de Curtidores. El Ayuntamiento de Pamplona no concedió en su día esa licencia de obras basándose únicamente en un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que la nueva sentencia del TSJN no acepta.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó en julio de 2013 una modificación impulsada de oficio del Plan Municipal denominada ‘Curtidores Zona VIIIZ-1’, con la que se pretendía la consolidación del edificio al ser el único y último reducto en pie del antiguo barrio de Curtidores. Este plan, tramitado como una modificación estructurante, obtuvo el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro en febrero de 2014 y fue aprobado por el Ayuntamiento de Pamplona en abril de 2014.

En 2018, la propiedad del edificio solicitó al Ayuntamiento de Pamplona licencia de obras para rehabilitar el inmueble y generar 6 viviendas, garajes y trasteros. El Consistorio requirió entonces a la Confederación Hidrográfica del Ebro un informe al respecto. La CHE emitió informe desfavorable y el Ayuntamiento de Pamplona denegó la licencia de obras. El Consistorio sigue apostando por que el edificio se mantenga por su valor patrimonial e insiste en que solo se denegó la licencia porque otra administración pública informó desfavorablemente sobre ese expediente.

La nueva sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra remueve el obstáculo que impedía al Ayuntamiento de Pamplona otorgar la licencia. Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado no autorizar la comparecencia del Ayuntamiento de Pamplona como recurrente en los recursos de casación estatal y foral ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra preparados contra esa nueva sentencia que revoca la denegación de la licencia de obras.

Una noticia que les ha llegado a los propietarios por la prensa. La propiedad del edificio solicitó al Ayuntamiento de Pamplona licencia de obras para rehabilitar el inmueble y generar 6 viviendas, garajes y trasteros. Hoy la situación ha cambiado, han pasado más de 10 años desde que comenzó todo el proceso.