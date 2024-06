La inflación mira a los precios de la electricidad y de la energía

La Cámara Navarra de Comercio e Industria ha señalado este jueves que "la inflación estará sujeta a oscilaciones relacionadas con la variación del precio de la electricidad y la energía a lo largo del año".

En un comunicado, la Cámara ha señalado que "tras el ligero descenso del pasado abril, en mayo la inflación volvió a subir al 3,5%, si bien fue una de las tasas más moderadas de España" y que con respecto al mes de abril, los precios subieron un 0,4%.

"La inflación volvió a subir debido principalmente a los carburantes y el precio de la electricidad. La partida de la vivienda fue la que más se incrementó, un 5,6%, y refleja el aumento del precio de la electricidad. La inflación de alimentos se mantuvo en el 4,5%", ha expuesto.

No obstante, ha continuado, "la inflación subyacente (no tienen en cuenta los precios de la energía y ni alimentos no elaborados) también subió cinco décimas hasta el 2,9%, dado que partidas de servicios mantuvieron tasa de inflación por encima del 3%". "En los próximos meses y ante la cercanía de la campaña de verano, es previsible que esta partida experimente nuevas subidas", ha indicado.