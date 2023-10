Hamza: "No queremos dejar que Xota haga su partido"

Llega el primer derbi de la temporada en Primera División de Fútbol Sala entre Ribera Navarra y Xota. Como casi siempre ambos equipos llegan en dinámicas diferentes. Esta vez es más favorable para los de Irurzun que para los de Tudela. Osasuna Magna es el único equipo invicto de la competición merced a sus 3 empates y 4 victorias, la última lograda el pasado sábado frente al vigente campeón de Europa, Palma.

Tudelano Ribera Navarra, por el contrario, aún no ha ganado pero lleva 5 empates y 2 derrotas en 7 partidos, con remontadas de mérito como la lograda frente a Cartagena tras ir perdiendo 0-4 a falta de 6 minutos para acabar el encuentro. Uno de sus puntales es el ala Hamza, que se encuentra en su segunda etapa en el equipo ribero después de jugar 4 temporadas en Tudela y salir a Palma y Levante antes de regresar. Para Hamza una remontada como la de Cartagena "anímicamente te hace ver que hay que pelear hasta el final pero no podemos tener altibajos durante los partidos ni en la competición". Sobre el derbi Hamza cree que "no tenemos que dejar al Xota imponer el ritmo alto de partido que le gusta; de hecho tenemos que poner nosotros un ritmo aún más elevado" en un partido que será "correoso como todos los derbis".