Florencio Domínguez: "El dolor de las víctimas no desaparece por una condena pero sí se mitiga, ayuda a cerrar el duelo"

En Más de uno Pamplona charlamos con el periodista y director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, quien, junto a la también periodista María Jiménez Ramos, acaba de publicar el libro "Sin justicia. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver".

En Sin justicia, Florencio Domínguez y María Jiménez analizan uno por uno cada atentado mortal de la organización terrorista que aún no se ha resuelto con una sentencia judicial. Ello implica que los verdugos de más de tres centenares de personas no han sido identificados o que, aun siéndolo, no han sido juzgados y condenados por sus delitos. A lo largo del relato individual de cada caso trasluce el sufrimiento añadido de cientos de familias que, además de asimilar la pérdida de su ser querido, debieron resignarse a no obtener la respuesta judicial que el Estado les debía.

La principal causa del no esclarecimiento es que ni las investigaciones judiciales ni las Fuerzas de Seguridad pudieron identificar a los terroristas que llevaron a cabo esos asesinatos. La inmensa mayoría de esos casos, más de un centenar, se produjeron en los “años de plomo”, desde finales de 1977 hasta 1989. En el resto de casos pendientes, 181, las razones son múltiples: uno o varios terroristas implicados pueden estar en países fuera del alcance de la justicia, otros pueden haber muerto o estaban simplemente en paradero desconocido.

Se trata de un libro de reconocimiento y denuncia, un homenaje a los cientos de familias que aún reclaman su derecho a la justicia y a la verdad.