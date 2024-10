“Estar cerca de la solución integral para San Jorge es emocionante”

Los vecinos de San Jorge en Pamplona amanecieron este jueves 17 de octubre "ilusionados al ver que la transformación integral del barrio está cada vez más cerca de ser una realidad". El concurso de ideas ya tiene tres proyectos seleccionados a la espera de las aportaciones de la ciudadanía.

El miércoles se expusieron en el Civivox los proyectos finalistas para dar una solución final a los problemas del barrio de San Jorge, el principal de ellos, que "está dividido en cuatro por la avenida Navarra y la avenida San Jorge". 'Más barrio, menos barreras', 'Tres en raya' y Verde-ando', son las tres propuestas que a la espera de dudas y esas aportaciones, despiertan ilusión entre los ciudadanos. Alberto Aristi, de iniciativa San Jorge, explica que Onda Cero Navarra cómo conocer los proyectos "fue muy ilusionante". El 16 de octubre será "un día muy grande" para los vecinos, con la exposición de las ideas vieron que "están lo más cerca posible de la solución integral".

Sin embargo, son ideas y estas se deben convertir en realidades, algo que confían "no se alargue en el tiempo". Los habitantes de San Jorge tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones con el alcalde, Joseba Asiron, y el concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea, y aunque reconocen que "no era el día de hablar de presupuestos", sí que admiten que "cuanto antes se haga mucho mejor".

Las tres opciones soterran en mayor o menor medida la avenida de Navarra a su paso por el barrio, y tienen distintas fases. Los tres equipos redactores han tenido que tener en cuenta la realidad de San Jorge con el PSIS del TAV sin aprobar, y proyectar cuál sería si se aprobase. Este es un punto clave para los vecinos que insisten en que "no sea algo provisional a la espera de que se ejecute el TAV, tiene que ser algo 100% válido". Existe el temor de que, como ya lleva tiempo pasando, la decisión sobre el PSIS y la llegada del bucle ferroviario se posponga en el tiempo sin plazo final. Aristi, por su parte, también recalca que entienden que "habrá mejoras si se ejecuta el PSIS", pero subraya que "tiene que ser algo que les valga como definitivo".

Ahora es el turno de la ciudadanía, desde el 17 de octubre y hasta el 20 de noviembre, sean o no del barrio, podrán participar activamente con aportaciones sobre los tres proyectos finalistas. Se busca una solución definitiva que cambiará el barrio y la ciudad, ya que variará su entrada norte. Alberto Aristi tiene claro que ante los cambios "hay que adaptarse". A día de hoy, cruzar el barrio andando tiene muchas barreras que no lo son tanto para el coche, por lo que el uso del vehículo privado es habitual para moverse por las calles. Con el soterramiento y la creación de un gran boulevard "hay que ver cómo quedaría la conexión dentro del barrio" y seguramente cambiar costumbres. Cree este vecino que "no habrá que usar el coche a nivel de barrio", cosa diferente es ver "cómo llegar a tu cuadrante cuando se viene del norte o el sur".

Pasos a seguir en San Jorge-Sanduzelai

En base a las propuestas seleccionadas y a las aportaciones del proceso participativo, se elaborarán las prescripciones técnicas y las condiciones particulares del contrato para la redacción del proyecto. Será entonces cuando se realice una propuesta económica de los costes de los proyectos seleccionados y de los criterios sociales que se incluyen en las contrataciones públicas. Se prevé para primavera la adjudicación de la redacción del proyecto definitivo para la transformación del barrio de San Jorge.

Las tres propuestas seleccionadas cuentan con un calendario de plazos para la puesta en marcha de las distintas fases y con una estimación presupuestaria que oscila entre los 14,5 y los 31,5 millones de euros, aunque esas previsiones económicas no incluyen las actuaciones derivadas de la eliminación de las vías y el bucle ferroviario.

Propuestas ciudadanas y participación

Este pasado miércoles 16 de octubre tuvo lugar elacto público de presentación de las tres propuestas seleccionadas a la ciudadanía. Los equipos redactores expusieron a vecinos, vecinas y tejido asociativo del barrio las características de sus propuestas para la transformación del barrio. A partir del día siguiente, 17 de octubre y hasta el 20 de noviembre, el propio civivox acoge una exposición con los paneles e imágenes gráficas de los proyectos para que puedan ser visitados y analizados, de cara a las posibles aportaciones que la ciudadanía pueda realizar.

El proceso participativo incluye también cuatro talleres de debate que se celebrarán los días 30 de octubre y 6, 13 y 20 de noviembre en cada uno de los cuadrantes en los que la confluencia de las avenidas de San Jorge y de Navarra dividen el barrio. El miércoles 30 de octubre la reunión será en la plaza de la U, el 6 de noviembre en los porches de la rotonda, el 13 de noviembre en la plaza de la O y el miércoles 20 de noviembre en la plaza de Sanduzelai. En cada taller se debatirán las propuestas seleccionadas en el concurso de ideas y se recogerán aportaciones para mejorarlas.