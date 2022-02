Enrique Maya da "por hecho" que habrá Sanfermines este año

Maya ha indicado que "se están barajando posibilidades y queremos que haya algo singular, algo especial, que no haya habido hasta ahora en Sanfermines", después de que la fiesta tuviera que suspenderse dos años consecutivos debido a la pandemia.

El alcalde ha hecho una valoración "muy positiva" de la Mesa General de los Sanfermines, que se celebró ayer martes y en la que "hubo muy buen tono en todas las intervenciones".

Enrique Maya ha afirmado este miércoles que están "trabajando a tope" en la programación de los Sanfermines de este año, "dando por hecho que va a haber San Fermín". También se trató la recuperación del Riau Riau. Al respecto, ha apuntado que "yo no he cerrado la puerta de manera definitiva pero creo que el ambiente es que no se dan las circunstancias para celebrarlo".

Chupinazo

Además, Maya ha insistido en su intención de alcanzar un "consenso político" entre los grupos municipales del Ayuntamiento para decidir "por consenso" a la persona que lance el chupinazo de los Sanfermines de 2022, en vez de la fórmula actual en la que la ciudadanía vota entre varios candidatos.

"Creo que el mejor sistema es el acuerdo político, los concejales representamos cada uno desde su ideología a una parte de la sociedad y cada concejal puede llegar a esa reunión que tengamos con las propuestas que estime oportuno a partir de lo que él palpe que la gente puede querer".