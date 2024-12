Elordi - Zabaleta vs P. Etxeberria - Martija, se aparcan las amistades en el Labrit

Elordi y Zabaleta vienen de dejar en tres tantos a Altuna y Aranguren. Peio Etxeberria y Martija aún no han ganado pero están poniendo en serios aprietos a los rivales y tienen juego. El partido del sábado en el frontón Labrit tiene muchos ingredientes para ser un buen duelo. Elordi sabe lo que es ganar un manomanista. Peio y Zabaleta vencieron juntos un Parejas. Zabaleta y Martija son de dos cuadrillas amigas del mismo valle. Y tres de los cuatro pelotaris (todos menos Elordi) son navarros.

En un frontón frío Zabaleta y Martija explican cómo eligen material sabiendo que variará el sábado y cuentan también cómo aguantar las embestidas del otro zaguero y cómo ven a su pareja y a la rival. El resto de la jornada la componen los partidos Jaka - Imaz vs Artola - Mariezkurrena, que se jugará el viernes en Urretxu, Laso - Iztueta vs Larrazabal - Albisu en Amorebieta y Altuna - Aranguren vs Ezkurdia - Rezusta, que se jugará en Barcelona.