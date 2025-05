Nacho Escribano: "He visto abuso de bebidas energéticas en deporte en adolescentes"

Nacho Escribano es nutricionista, investigador y entrenador de baloncesto. Actualmente es el nutricionista del Baskonia, equipo de ACB y Euroliga. El jueves 8 de mayo imparte una conferencia en el Centro de Estudios e Investigación en Medicina Deportiva en el que tratará diferentes aspectos como la educación nutricional general y específica, el uso seguro de suplementación nutricional, el desafío y abordaje del abuso de bebidas energéticas en adolescentes o el síndrome de deficiencia energética relativa en la mujer deportista.

De todos estos aspectos habla en esta entrevista en Onda Deportiva, señalando que "el nutricionista es el profesional de referencia pero la nutrición compete a todos los participantes del ecosistema deportivo. Desde un trabajo multidisciplinar con preparadores físicos, fisioterapeutas, y preparadores deportivos poco a poco conseguimos que cale el mensaje y que se traduzca en buenos comportamientos alimentarios, que es lo que queremos".

Respecto al conocimiento que tienen los deportistas y la población en general sobre nutrición y si lo llevamos la práctica, Escribano opina que "existe un momento disociativo. Por un lado tenemos muchísima información científica y divulgativa pero en la práctica no se están llevando a acabo esos comportamientos que queríamos los nutricionistas. Tenemos mucha información pero cuesta que llegue a la práctica".

Sobre el abuso de bebidas energéticas en adolescentes Nacho Escribano revela: "cuando he estado en la pista como entrenador de baloncesto lo he visto con mis propios ojos. No es solo lo que ves en grupitos de adolescentes en la calle, sino que está en el deporte, que en principio parece que es un ambiente seguro. Es algo que choca porque sabemos perfectamente que las cantidades de cafeína que contienen esas bebidas superan las recomendaciones. El sistema nervioso de los adolescentes no está preparado para tolerar esas cantidades de cafeína, que son muy elevadas incluso para un deportista adulto".