David López: "Sigo muchísimo a Osasuna: dieron en clavo con Jagoba Arrasate"

David López Moreno dejó huella en el Club Atlético Osasuna a pesar de estar solo tres temporadas en el primer equipo. Entre otras cosas porque no fueron tres temporadas cualquiera, sino las mejores de la Historia del Club, no superadas siquiera por la excelente 22-23 que acabó con la segunda final de la Copa del Rey en 104 años. Llegó a Osasuna gracias a Miguel Ángel Lotina en el año 2000 porque entrenaba en la cantera del Logroñés con el hijo de este, Mikel, y en su primer año en el Juvenil ganaron la Copa de Campeones con Jan Urban en el banquillo. "Osasuna nunca lo había conseguido y lo logramos ese año. Empezó todo muy bien, luego me llamaron para hacer la pretemporada con Lotina y ya después pasé al primer equipo con Javier Aguirre".

De sus temporadas en el club David destaca: "poder ser partícipe de esos años tan buenos me hace sentir contento y orgulloso, todo lo que viví en Osasuna con tanta intensidad los recuerdo como algo muy bonito". La experiencia en Inglaterra en el Brighton también le marcó: "Se la recomiendo a todo futbolista, todos los clubes de Inglaterra tienen esa esencia como Osasuna y Athletic".

David cree que hay diferencias en el fútbol de hace 20 años al de ahora: "los futbolistas son más atletas todavía que nosotros, nos les falta de nada para estar físicamente preparados al 100%. Los de las bandas son extremos puros, de mucha velocidad, yo no tenía eso cuando jugaba en banda, no era tan rápido ni tan potente. Era otro sistema, el 4-3-3 con extremos tan rápidos ha cambiado la velocidad del juego".

David López estuvo en El Sadar el año pasado en el homenaje que hizo el Club Atlético Osasuna a los finalistas de la Copa del Rey de 2005 poco antes de vivir en La Cartuja otra final de Copa: "Ese homenaje fue una alegría enorme, reencontrarnos con la afición y los ex compañeros y vivir ese día tan bonito fue muy espectacular. Te gusta que la gente se acuerde de ti"

Sobre el presente de Osasuna David afirma: "les sigo mucho. Estos últimos años lo está haciendo fenomenal Jagoba Arrasate, han dado en el clavo con el entrenador y sacan gente de abajo, que siga así y no cambie".