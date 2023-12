Cristina Ibarrola: "Todo ha sido una sarta de mentiras; me voy con la cabeza bien alta"

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha considerado que el programa político que EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin van a firmar para el próximo gobierno municipal, tras la moción de censura, es "el último episodio de una gran mentira". Les reclama "más dignidad en política" e incide en que "lo que tenían que haber hecho era hacer alcalde a Joseba Asiron en el día 17 de junio y haber arriesgado la factura política que eso le iba a pasar al Partido Socialista, supuestamente".

Acoso y derribo

Ibarrola ha censurado "los seis meses de acoso y derribo, de linchamiento, para intentar justificar una mentira que han perdido en todos los argumentos" con el objetivo de "mantener sus sillones". En cuanto a su situación ha dicho que está "tranquila y en paz" y que ha contado con "un equipazo de gente que ha trabajado de forma impoluta". Ha lamentado que hay "gente profesional, brillante, que han dejado sus puestos de trabajo creyendo en un proyecto y que ahora se van".

Cien proyectos

La alcaldesa de Pamplona ha insistido en que se va "con la conciencia muy tranquila, con la cabeza muy alta, muy orgullosa de mucho trabajo y muchos proyectos". Ha cifrado en "más de un centenar de proyectos que se han hecho de forma total, de forma parcial o iniciada en estos seis meses de trabajo". Niega que haya existido parálisis ni autoritarismo sino ofrecimiento de diálogo e incide en que " no se han querido sentar o han dicho que no a hacer proyectos como ellos llevaban en el programa". En cuanto a su futuro sostiene Ibarrola que lleva "una semana bastante intensa y complicada " y "no estoy pensando para nada en mi futuro".