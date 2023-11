EH Bildu acusa de "oscurantismo" a Ibarrola con las facturas de su viaje a Madrid

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha acusado de "oscurantismo" a la alcaldesa, Cristina Ibarrola, por no haber entregado, "33 días después" de solicitarlas, las facturas de unos viajes oficiales, cuando esta información "debería haberse entregado en 5 días hábiles".

"33 días después, aún no tenemos las facturas del viaje de Ibarrola a Madrid, una muestra palpable del oscurantismo de UPN", han señalado desde EH Bildu en una nota de prensa, en la que han señalado que la información solicitada "ilustraría que la alcaldesa se gastó 300 euros por noche en habitaciones de hotel".

Según han señalado, "el reglamento del Pleno, en su artículo 20, establece que el plazo máximo para la entrega de información sencilla que obre en poder del equipo de gobierno es de cinco días hábiles", y EH Bildu solicitó el pasado 3 de octubre "la entrega de las facturas del viaje oficial de Cristina Ibarrola a Málaga y Madrid, facturas cuyo importe había sido ya referenciado en la web municipal".

A de la formación abertzale, en este caso concreto, "la información se refería al viaje de la alcaldesa a Málaga y a la capital de España realizado entre el 19 y el 23 de septiembre que, según Alcaldía, habría supuesto un desembolso de casi 2.000 euros de fondos públicos en sólo 4 días".

"Entre otras cosas, se decía que el alojamiento de Ibarrola nos costó a todos y todas las pamplonesas 1.221 euros, es decir, que la alcaldesa se gastó más de 300 euros por noche en habitaciones de hotel. Ante este hecho, solicitamos las facturas para evaluar si no había opciones más económicas que mantuvieran el mínimo de calidad exigible y eso es lo que no han querido entregarnos hasta el momento- Es evidente que la mayoría de la ciudadanía no puede gastarse esa cantidad en alojamientos de lujo y que lo haga la alcaldesa con el dinero de todas y de todos es algo por lo que tendría que dar explicaciones", han subrayado.

Además de "ocultar una información con interés político que implica un sospechoso dispendio de fondos públicos", lo que EH Bildu ve "detrás de este comportamiento" es "una estrategia medida para enrarecer el clima político dentro del Ayuntamiento". A su juicio, "UPN, al negar estas facturas, trata de forzar iniciativas de enfrentamiento que desdibujen una reclamación legítima y, en definitiva, que eviten o embarren el hablar del fondo de la cuestión, que no es otro que el despilfarro del dinero de todos y de todas". Si esta situación se mantiene, EH Bildu valora "exigir responsabilidades políticas tanto en la institución como en otros ámbitos".