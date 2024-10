Asun Roldán: "Los heterosexuales realizan prácticas de riesgo que pueden contagiar de VIH"

Ayer 20 de octubre se celebró el día de la prueba de detección deVIH, por lo que hoy la comisión antisida ha salido a la calle para acercar a la ciudadanía un problema en muchos casos oculto y que sigue sufriendo un gran estigma social.

"Hay que cuidar la salud sexual", es el principal mensaje que desde la Comisión Antisida de Navarra quiere poner de relieve. Las Infecciones de Transmisión Sexual "están en una tendencia al alza" que preocupa y por ello la materia de prevención es fundamental.

La portavoz y sexóloga, Asun Roldán, explica que "la detección juega un papel clave, como en cualquier otra enfermedad, pero más si cabe en el VIH para cortar la transmisión".

Con las ITS al alza, "los casos de VIH se mantienen estables en Navarra", aunque lamenta Roldán que no consigan doblar la curva hacia abajo. Se trata de casos diagnosticados, pero desde la Comisión Antisida señalan que se calcula que "hay un 20% de infectados que lo desconocen". Es por ello que insisten en hacerse la prueba si se han mantenido relaciones de riesgo. Roldán además pide a las personas heterosexuales que "dejen atrás los estigmas y cuiden unas prácticas" que son las que están aumentando el número de casos, que en caso de ser de detección tardía tienen un peor tratamiento. "No se trata de con quién tengas relaciones, sino del tipo de relación que tengas", subraya.