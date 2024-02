Alejandro Palazón: "Me ha venido muy bien fichar por el Xota"

Se han jugado ya dos tercios de la liga regular en la LNFS, y el Xota es décimo con 25 puntos, 7 por encima del descenso pero con una dinámica negativa de cinco derrotas consecutivas. El portero Alejandro Palazón, fichado de El Pozo de Murcia esta temporada, destaca que a pesar de la racha el Xota es "el mismo equipo, ni antes éramos muy buenos ni ahora muy malos". La explicación para él es "saber llevar los partidos, no precipitarse.

No se está jugando tan mal como parecen indicar los resultados

El gol es la clave en fútbol sala, tanto marcar a favor como no encajar. Palazón viene de hacer un gran encuentro en la Copa del Rey precisamente contra Jaén: "Conseguimos remontar un 3-0 en cinco minutos y a partir de ese empate me fui sintiendo a gusto. Miguel me dijo que sentía que el partido lo tenía que jugar yo, que había hecho buenas actuaciones en las rondas anteriores de Copa". Palazón jugará mañana porque Asier Llamas está lesionado. Está preparado para el reto: "Tengo ganas, va a ser el primer partido como titular en Anaita en liga, y por mi mente pasa que hay que ganar. Más allá de que juegue yo o no, quiero que el equipo se vaya con los tres puntos. Si puedo hacer un buen partido sé que será importante para el equipo porque el rol del portero es clave".

Me ha venido muy bien fichar por el Xota

El joven murciano, de 20 años de edad, reconoce estar feliz en Pamplona: "vine para cumplir un sueño y hacer lo que me gusta. Echo en falta un poco a la familia, pero me he adaptado y hago vida con mis compañeros. Vivo con Eloy, y muy a gusto". Mientras juega a fútbol sala se ha matriculado en la UNED de una ingeniería continuando los estudios que inició en Murcia. "Mi objetivo al 100% es ser jugador profesional, pero la vida del deportista es corta y puede pasar cualquier cosa". Acababa contrato con El Pozo y cuando el Xota llamó a su puerta "sabía que no tenía ni que pensarlo. Tuve suerte en aguantar cuando llegaron las primeras ofertas. Me ha venido muy bien fichar por el Xota, estoy cogiendo experiencia como jugador y estoy muy contento aquí".