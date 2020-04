Volkswagen Navarra pone fecha y modo al retorno a la actividad

Reunión esta mañana entre la dirección de Volkswagen Navarra y el Comité de Empresa con buenas sensaciones y la intención de volver a la actividad el lunes 20 de abril. Así lo ha explicado en Onda Cero el presidente del Comité, Alfredo Morales.

Los sindicatos se reúnen el martes para tratar el modo y las medidas concretas con las que se volverá al trabajo, y el miércoles de nuevo con la dirección para cerrar los términos. “Todo va bien encaminado”, según cuenta en Más de uno Pamplona, Alfredo Morales. El día 20 es el objetivo, eso sí, con premisas, como “la evolución de la propia legislación” de forma que ésta “permita iniciar la propia actividad”, que “se garantice la seguridad de los trabajadores en el regreso”, y que haya “las piezas necesarias para la fabricación gradual”.

Dentro del comité se tiene que tratar la seguridad y el funcionamiento interno, la dirección ya les ha ofrecido medidas. Tales como “saber con qué personal se cuenta”, la propia dirección ya ha excluido “al personal de riesgo, al afectado y al que por conciliación no puede”. Existen aspectos que cambian, como que “se va a trabajar a dos turnos con mascarillas especiales y con guantes”. Otro tema es la limpieza y desinfección.

Se va a estudiar el transporte a la fábrica. Morales cuenta que tienen que analizar “el tema de los autobuses”, también explica que los trabajadores “irán vestidos desde casa”, que habrá “control de temperatura”, se vigilará el fichaje en la entrada y salida en los tornos, asimismo “duchas y vestuarios se van a clausurar, salvo para algún trabajador concreto”, al igual que “comedor, fuentes y puntos de reunión y café”.

La vuelta al trabajo está prevista de una forma progresiva con los dos turnos establecidos. “El turno B, reforzará al A y C” de forma que se establecerá un horario de seis de la mañana a dos de la tarde, y otro de tres de la tarde a once de la noche. Por otro lado, la primera semana “lunes y martes trabajará el turno A de mañanas”, el miércoles se parará la fábrica, para reanudarse “jueves y viernes el turno C de mañanas”. No será hasta la segunda y tercera semana cuando se comience a trabajar en turnos de mañana y tarde.